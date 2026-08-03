Harry Potter: Stein der Weisen kehrt ins Kino zurück

Hogwarts öffnet noch einmal seine Tore: Ende August kehrt „Harry Potter und der Stein der Weisen“ zurück auf die grosse Leinwand, inklusive bisher unveröffentlichtem Bonusmaterial.

Zum 25. Jubiläum bringt Warner Bros. den ersten „Harry Potter“-Film vom 28. bis 30. August 2026 weltweit erneut ins Kino. Im Mittelpunkt steht ein Re-Release mit zwölf Minuten zusätzlichem Material, das erstmals auf der grossen Leinwand zu sehen ist. Dabei handelt es sich nicht um neue Filmszenen, sondern um exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Produktion.

Das Jubiläum ist Teil der diesjährigen „Back to Hogwarts“-Feierlichkeiten, die weltweit von Fan-Events, besonderen Aktionen und neuen Produkten rund um die Wizarding World begleitet werden.