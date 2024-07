Hatsune Miku bekommt wichtige Rolle in einem Film

Der Vocaloid „Hatsune Miku“ gehört wohl zu den bekanntesten Figuren Japans. Das ehemalige Maskottchen hat es in den letzten 17 Jahren weit gebracht und bekommt nun auch tragende Rolle in einem Film.

CyberAgent kündigte eine Zusammenarbeit zwischen Colorful Palette und Sega an, um einen Anime-Film zu entwickeln, der auf dem Smartphone-Spiel „Project Sekai: Colorful Stage feat. Hatsune Miku“ basiert. Der Film soll am 17. Januar 2025 Kino-Premiere in Japan feiern.

Die Geschichte handelt von Highschool-Schülern, die über ihre Telefone virtuelle Welten betreten und dort auf virtuelle Idole wie Hatsune Miku treffen. Dies ist insofern bemerkenswert, weil Miku im Gegensatz zu ihren üblichen Cameo-Auftritten eine wichtige Rolle in dem Film haben wird.

Zum Kreativteam des Films gehören Hiroyuki Hata als Regisseur, Yoko Yonaiyama als Drehbuchautor und Yuki Akiyama als Charakterdesigner sowie leitender Animationsdirektor.