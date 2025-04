Hauptrollen für nächsten Hunger Games-Film besetzt

Die Filmreihe „The Hunger Games“ („Die Tribute von Panem“) bekommt mit „Sunrise on the Reaping“ erneut Zuwachs und Lionsgate hat nun die Hauptrollen besetzt. Im Fokus ist dieses Mal der junge Haymitch Abernathy, bekannt aus den ersten Filmen, wo er von Woody Harrelson gespielt wurde.

In die Rolle des jungen Haymitch schlüpft Joseph Zada, der damit in grosse Fussstapfen tritt. Whitney Peak wird Lenore Dove Baird spielen, Haymitchs Freundin. Lionsgate lobt beide Schauspieler für ihre emotionale Tiefe und ihr Talent, denn diese Eigenschaften seien ein zentrales Element der Geschichte, die tief in Panems Vergangenheit verwurzelt ist.

Der kommende Film soll auf dem gleichnamigen Roman von Suzanne Collins basieren und 24 Jahre vor den Ereignissen der ursprünglichen „Hunger Games“-Reihe spielen – zur Zeit der 50. Hungerspiele.

„The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ soll am 20. November 2026 Kino-Premiere feiern.