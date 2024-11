HBO enthüllt Vorgeschmack auf kommende Serien

HBO setzt seine Tradition fort, kommende Serien mit einem umfangreichen Promo-Trailer vorzustellen. Zu sehen sind Clips von Shows, die Ende 2024 und im Laufe des Jahres 2025 erscheinen werden.

Zu den Höhepunkten des Videos gehört ein kurzer Blick auf die zweite Staffel von „The Last of Us“, in der die Spannung zwischen Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) aufgrund vergangener Entscheidungen und einer neuen Figur, gespielt von Catherine O'Hara, gezeigt.

Weitere angekündigte Serien sind „The White Lotus“. Diese Serie markiert das Schauspiel-Debüt von Lisa, Mitglied der K-Pop-Girlgroup „Blackpink“, weshalb sie grosse Aufmerksamkeit auf sich zieht. Des Weiteren gibt es Clips zu „Dune: Prophecy, Creature Commandos“ – der Auftakt zum neuen DC-Universum, die zweite Staffel zu „Peacemaker“, „The Gilded Age“ und „The Righteous Gemstones“ sowie „It: Welcome to Derry“ und mehr.