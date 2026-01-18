HBO setzt bei Game of Thrones auf neue Wege

Das Universum von „Game of Thrones“ ist noch lange nicht auserzählt. Für Jon Snow ist vorerst jedoch Schluss. Stattdessen rückt Arya Stark als mögliche neue Hauptfigur in den Fokus.

HBO hat das geplante Jon-Snow-Spin-off gestrichen und prüft laut Berichten nun eine Sequel-Serie rund um Arya Stark. Das Projekt befinde sich noch in einer frühen Entwicklungsphase, soll aber neue Regionen der bekannten Fantasy-Welt erschliessen.

Gescheitert ist das Jon-Snow-Projekt offenbar an inhaltlichen Differenzen. Kit Harington soll eine deutlich düsterere Ausrichtung favorisiert haben, inklusive eines traumatisierten Helden mit posttraumatischer Belastungsstörung. HBO entschied sich letztlich gegen diesen Ansatz und setzt stattdessen weiter auf langfristigen Weltenbau.

Ein Starttermin für die mögliche Arya-Serie steht bislang nicht fest.