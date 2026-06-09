Helldivers-Film verliert Star

Die „Helldivers“-Verfilmung verliert einen prominenten Namen: Jason Momoa ist nicht länger Teil des Projekts. Die Gründe für seinen Ausstieg sind bislang nicht bekannt.

Am Ende ist das Projekt deshalb aber nicht. Sony und PlayStation Productions halten weiterhin an dem Film fest und suchen bereits nach einem neuen Star für die Besetzung. Ob der geplante Kinostart im November 2027 eingehalten werden kann, bleibt allerdings offen.

Die Nachricht kommt überraschend. Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der „Aquaman“-Darsteller Teil des Casts werden soll. Trotz seines Ausstiegs bleibt Regisseur Justin Lin an Bord. Der Filmemacher ist vor allem durch die „Fast & Furious“-Reihe bekannt und soll die chaotischen Alien-Schlachten des Spiels auf die Kinoleinwand bringen, vermutlich mit reichlich Explosionen. Schliesslich wäre es kein „Helldivers“ ohne eine leicht überdrehte Portion „Managed Democracy“.

Worum es inhaltlich gehen wird, hält Sony weiterhin unter Verschluss. Fest steht jedoch, dass sich die Produktion in die wachsende Liste der Videospiel-Adaptionen des Studios einreiht. Nach Projekten wie „Uncharted“, „Twisted Metal“ und „The Last of Us“ setzt Sony weiterhin auf bekannte Gaming-Marken.