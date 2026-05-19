Hello Kitty kommt ins Kino

Zur Freude von Fans nimmt der lang geplante „Hello Kitty“-Film nun Form an.

Don’t forget to celebrate the small wins too Tag a bestie! #mondaymotivation pic.twitter.com/8FvBIk7tyk — Hello Kitty (@hellokitty) May 18, 2026

Voraussichtlich am 21. Juli 2028 hat Warner Bros. vor, die Marke erstmals als Hollywood-Film auf die grosse Leinwand bringen. Regie führen David Derrick Jr. („Moana 2“) und John Aoshima („Ultraman: Rising“). Hinter dem Projekt steckt ein Team mit viel Animationserfahrung. Klingt also nach einem Film, der sowohl Retro-Fans als auch TikTok-Ästhetik-Freunde abholen soll.

Inhaltlich soll Hello Kitty gemeinsam mit ihren Freunden auf ein „cinematic adventure“ gehen, also ein klassisches Familien-Abenteuer im Kinoformat. Details zur Story gibt es bisher noch nicht, es klingt aber vielversprechend, immerhin ist das ein grosser Schritt für Sanrio. Obwohl Hello Kitty seit 1974 weltweit auf Produkten, in Games, Cafés und sogar Freizeitparks auftaucht, gab es bislang keinen grossen Hollywood-Kinofilm rund um die Figur.