Henry Cavill für Voltron-Film bestätigt

Henry Cavill hat seinen grossen Schauspieldurchbruch mit Rollen wie Geralt von Riva und „Superman“ gemacht. Nun wurde er für eine Realverfilmung von „Voltron“ bestätigt.

Amazon MGM hat sich Henry Cavill für die Verfilmung von „Voltron“ ins Boot geholt. Er ist neben Daniel Quinn-Toye der zweite bestätigte Darsteller. In welche Rolle Cavill schlüpft, ist bisher nicht bekannt. Fans sind bereits am Spekulieren. Er könnte beispielsweise Keith Kogane spielen, den Anführer von fünf Weltraumforschern, die hinter „Voltron“ stecken und sich so gegen den bösen König Zarkon verteidigen.

Die ursprüngliche „Voltron“-Serie aus dem Jahr 1984 basierte auf dem japanischen Anime „Beast King GoLion“ mit späteren Adaptionen. Rawson Marshall Thurber wird bei dem Film Regie führen.