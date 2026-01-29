Highlander kehrt zurück

Ein erstes Bild macht deutlich: Das „Highlander“-Reboot mit Henry Cavill nimmt Form an.

Fans bekommen erstmals einen Blick auf Cavill als Connor MacLeod. Für die Dreharbeiten reist der unsterbliche Krieger von den schottischen Highlands bis in die Metropolen New York und Hongkong.

Zur Handlung hält sich das Team noch bedeckt. Sicher ist aber: Die Story spannt einen Bogen über verschiedene Zeiten und Orte. Euch erwartet viel Action, kombiniert mit einer ausgeprägten Character Arc, also der Entwicklung einer Figur über Jahre, Erfahrungen und Konflikte hinweg.

Unterstützt wird Cavill von einem prominenten Cast: Russell Crowe übernimmt die Rolle von Mentor Ramirez, Dave Bautista spielt einen rivalisierenden Unsterblichen. Das Drehbuch stammt von Michael Finch („John Wick: Chapter 4“). Ein Starttermin steht noch aus, doch nach Verzögerungen, unter anderem wegen einer Verletzung Cavills, läuft die Produktion nun planmässig weiter.