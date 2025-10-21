Hocus Pocus 3 nimmt endlich Fahrt auf

Die ersten „Hocus Pocus“-Filme waren so erfolgreich, dass Disney grünes Licht für einen Dritten gab. Lange war es jetzt still um die Hexen aus Salem, doch Schauspielerin Bette Midler gab nun ein vielversprechendes Update.

Bette Midler hat bestätigt, dass sie das Drehbuch zu „Hocus Pocus 3“ erhalten habe und bezeichnete es als „brillant“. Damit kommt die kommende Fortsetzung des Kult-Halloween-Hits endlich in die frühe Planungsphase.

Laut Midler kläre das Team derzeit, wie die Fortsetzung umgesetzt und finanziert werden soll. Das heisst, noch befindet sich das Projekt in den Kinderschuhen und Fans werden sich wohl noch eine Weile gedulden müssen – doch es ist ein wichtiges Lebenszeichen, nachdem Kollegin Sarah Jessica Parker im Sommer noch erklärte, es gäbe bislang keine Fortschritte.

Ein Start im Jahr 2026 ist unwahrscheinlich, doch ein Release zu Halloween 2027 erscheint realistisch. Bis dahin werden die „Hocus Pocus“-Filme sicher auch in diesem Jahr für viele Zuschauer wieder fester Bestandteil des Halloween-Abends.