Hollywood trifft Heldenstress

Marvel startet 2026 mit einer neuen Serie ins Jahr. Der aktuelle Trailer zu „Wonder Man“ zeigt, was passiert, wenn Superkräfte, Schauspielträume und staatliche Überwachung aufeinandertreffen.

Im Mittelpunkt steht Simon Williams: ein Schauspieler mit besonderen Fähigkeiten – und entsprechend vielen Problemen. Statt die Welt zu retten, kämpft er vor allem um seine Karriere. Die Serie setzt damit bewusst auf einen Perspektivwechsel und greift das Thema Superhelden-Müdigkeit auf, das auch ausserhalb des MCU längst angekommen ist.

Simons Kräfte, in den Comics als ionische Energie bekannt, bleiben im Trailer weitgehend im Hintergrund. Statt grosser Action steht sein innerer Konflikt im Fokus: Will er Symbol und Held sein – oder einfach nur die Hauptrolle bekommen?

„Wonder Man“ startet am 28. Januar 2026 exklusiv auf Disney+.