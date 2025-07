Honest Trailer zu Spaceballs

Das Sci-Fi-Parodie-Meisterwerk „Spaceballs“ bekommt voraussichtlich 2027 eine Neuauflage bzw. Fortsetzung im Kino. Passend dazu hat der YouTube-Kanal Screen Junkies jetzt einen Honest Trailer zum Kultklassiker von 1987 veröffentlicht – bevor es „zu spät“ ist.

„Spaceballs 2“ befindet sich bereits in Arbeit, und um die Vorfreude zu schüren, frischen Screen Junkies die Erinnerungen an das chaotische Original auf. In ihrem Video rasen sie durch all das, was den Film zu einem einzigartigen Comedy-Juwel gemacht hat – vom ikonischen Lord Helmchen bis zu vielen weiteren unvergesslichen Figuren und Szenen.