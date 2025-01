Honest Trailer zu Squid Game nimmt 2. Staffel aufs Korn

Obwohl die zweite Staffel von „Squid Game“ die Erwartungen vieler nicht erfüllen konnte, darf sich Netflix über einen weiteren Erfolg freuen. Auch die Screen Junkies haben sich der Staffel angenommen und einen unterhaltsamen „Honest Trailer“ dazu veröffentlicht.

„Squid Game Staffel 2 ist nach drei langen Jahren endlich da, und sie kürzen sie abrupt um die Hälfte, in der Hoffnung, dass Sie nach einer weiteren Pause für „Staffel 3“ zurückkommen! One Honest Trailer wird mutig die Frage stellen: Wird es noch jemanden interessieren“, so der YouTube-Channel.

In dem Video wird die Serie humorvoll analysiert, wobei einige Ungereimtheiten aufgedeckt werden. Selbst eingefleischte Fans dürften dabei das ein oder andere Schmunzeln nicht unterdrücken können.

Die dritte und finale Staffel von „Squid Game“ soll noch in diesem Jahr erscheinen.