Honest Trailers nimmt Wednesday auf die Schippe

Netflix kann beide Staffeln von „Wednesday“ als Erfolg verbuchen, und eine dritte Staffel ist bereits geplant. Fans müssen sich allerdings noch bis Ende 2026 oder sogar 2027 gedulden. Um die Wartezeit zu überbrücken, sorgt ein neues „Honest Trailers“-Video des YouTube-Kanals „Screen Junkies“ für unterhaltsame Einblicke.

Das satirische Video widmet sich den bisherigen Staffeln von „Wednesday“ und seziert das übernatürliche Teenie-Drama mit gewohnt spitzer Zunge. Besonders im Fokus steht natürlich Jenna Ortega in ihrer Rolle als mürrische Wednesday Addams, doch auch Hollywoods Obsessionen und Genre-Klischees bleiben nicht ungeschoren.

Ob ihr Fans der Serie seid oder eher skeptisch auf den Hype blickt – das komödiantische Video liefert in jedem Fall kurzweilige Lacher und macht die Wartezeit für Fans auf neue Abenteuer in Nevermore etwas erträglicher.