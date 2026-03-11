Hoppers startet stark im Kino

Pixars neue Tier-Abenteuerkomödie „Hoppers“ hat zum Start weltweit rund 88 Millionen Dollar eingespielt. Davon kommen etwa 46 Millionen aus Nordamerika und 42 Millionen aus internationalen Märkten. Für Pixar ist das ein vielversprechender Auftakt, vor allem für einen Originalfilm ohne Franchise-Hintergrund.

In Europa lief der Film besonders gut: In zahlreichen Ländern war „Hoppers“ der bestplatzierte internationale Film der Woche. Zu den stärksten Märkten gehörten Grossbritannien (6,4 Mio. Dollar), Frankreich (3,6 Mio.) und Deutschland (3,6 Mio.).

Die Story dreht sich um die Tierliebhaberin Mabel, deren Bewusstsein in einen robotischen Biber übertragen wird. Ein cleveres Sci-Fi-Element, das es ihr ermöglicht, mit Tieren zu kommunizieren und ihren Lebensraum zu retten. Der Film entstand für rund 150 Millionen Dollar. Dank positiver Kritiken und guter Zuschauerwertungen erwarten Branchenbeobachter, dass „Hoppers“ noch länger im Kino präsent bleibt.