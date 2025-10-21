Horizon Zero Dawn: Dreharbeiten beginnen 2026

Fans warten schon lange auf das Comeback der Maschinen aus „Horizon Zero Dawn“ – dieses Mal allerdings nicht im Spiel, sondern im Kino. Was eigentlich eine Serie werden sollte, wird nun als Film umgesetzt. Jetzt gibt es ein kleines Update.

Sony wagt sich erneut an ein grosses Live-Action-Projekt. Laut aktuellen Berichten sollen die Dreharbeiten zu „Horizon Zero Dawn“ im Jahr 2026 beginnen, der Kinostart sei für 2027 geplant. Asad Qizilbash, Chef von PlayStation Productions, bestätigte kürzlich, dass das Drehbuch inzwischen abgeschlossen sei und derzeit nach einem passenden Regisseur gesucht werde. Produziert wird der Film gemeinsam mit Columbia Pictures – dem Studio hinter „Uncharted“ und „Gran Turismo“.

Im Mittelpunkt der Realverfilmung steht natürlich Aloy, die sich in einer fernen Zukunft zwischen Natur und Maschinen behaupten muss. Nach Erfolgen wie „The Last of Us“ liegt die Messlatte für Videospiel-Adaptionen hoch – doch Sony hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass Spiel-Verfilmungen auch im Kino durchaus funktionieren können.