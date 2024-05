Horror-Fortsetzung: Datum für Five Nights at Freddy's 2 bekannt

Im ersten Film konnten die ikonischen „Five Nights at Freddy's“ beim einen oder anderen für Gänsehaut sorgen. Aufgrund des Erfolges erhält die Produktion einen Nachfolger und der hat auch schon ein Erscheinungsdatum erhalten.

Freddy Fazbear wird im Jahr 2025 in die Kinos zurückkehren. Universal und Blumhouse arbeiten gemeinsam an der Horror-Fortsetzung, die am 5. Dezember 2025 Kino-Premiere feiern soll.

Die Adaption des beliebten Videospiels „Five Nights at Freddy's“ erzielte in den vergangenen Monaten weltweit 297 Millionen Dollar und wurde damit zum erfolgreichsten Blumhouse-Film aller Zeiten. Josh Hutcherson schlüpfte im Original in die Hauptrolle des nächtlichen Wachmanns in Freddys Fazbear's Pizza, wo die animatronischen Maskottchen zu Morden neigen. Wer für „Five Nights at Freddy's 2“ zurückkehren wird, ist bisher nicht bekannt