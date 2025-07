Das Horror-Phänomen Five Nights at Freddy’s geht in die 2. Runde

Die Adaption der beliebten Horrorspielreihe geht in die nächste Runde: Der offizielle Trailer zu „Five Nights at Freddy’s 2“ zeigt eindrucksvoll, dass auch die Fortsetzung reichlich Gänsehaut-Potenzial besitzt.

Im Mittelpunkt steht eine Gruppe Teenager, die eine Web-Show über paranormale Phänomene am ursprünglichen Standort von Freddy Fazbear’s Pizza drehen – und natürlich bleiben sie dort nicht allein. Mit der Unterstützung von Mike und Vanessa stellen sie sich einer Reihe verstörender Ereignisse, die den düsteren Ursprung von Freddy’s ans Licht bringen.

Regisseurin Emma Tammi verriet bereits, dass im neuen Film „mehr als dreimal so viele Animatronics“ zum Einsatz kommen als im Vorgänger. Dabei setze man bewusst auf praktische Effekte statt CGI, um die elektronischen Wesen so realistisch wie möglich wirken und agieren zu lassen.

„Five Nights at Freddy’s 2“ startet am 4. Dezember in den Kinos.