Horror-Projekt zu Star Wars angedeutet

Ein Horror-Projekt im „Star Wars“-Universum klingt für viele sicher erst einmal befremdlich, doch das soll tatsächlich Realität werden.

Tony Gilroy, der Schöpfer der gefeierten Serie „Andor“, deutete dies in einem Interview mit Business Insider an. Disney und Lucasfilm würden an einem düsteren Projekt arbeiten. Details, ob es sich dabei um einen Film oder eine Serie handele, liess er offen. Er betonte jedoch, wie wichtig es sei, das richtige Team und den passenden Moment für solch einen Genre-Ausflug zu finden.

Ein Horror-Projekt im „Star Wars“-Universum ist für viele Fans ein lang gehegter Wunsch und Elemente des Genres gab es immer wieder zu sehen – es wäre also nicht undenkbar. Ob solch ein Projekt am Ende tatsächlich umgesetzt wird, ist jedoch noch unklar. Vielleicht gibt es am „Star Wars Day“ am 4. Mai neue Informationen dazu.