Hotel Transsilvanien kehrt zurück auf die grosse Leinwand

Dracula und seine Monster-Crew kehren auf die grosse Leinwand zurück. Sony Pictures Animation und Amazon MGM Studios bringen mit „Hotel Transsilvanien“ den fünften Teil der beliebten Animationsreihe ins Kino.

In der neuen Geschichte hat sich Dracula in den Ruhestand verabschiedet, während Tochter Mavis die Leitung des legendären Monsterhotels übernimmt. Doch die neue Normalität hält nicht lange an: Mysteriöse Vorfälle versetzen das Hotel in Aufruhr, sodass sich das Drac Pack auf die Spur eines rätselhaften Spuks begibt.

Regie führen Jennifer Kluska und Alan Hawkins, produziert wird der Film von Lawrence Jonas. Franchise-Schöpfer Genndy Tartakovsky begleitet das Projekt als Executive Producer. Kinostart ist voraussichtlich der 8. Oktober 2027.