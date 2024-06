House of the Dragon: 3. Staffel bestätigt

Ihr seid Fan der HBO-Serie „House of the Dragon“? Dann gibt es eine gute Nachricht, denn der Sender hat die Show um eine dritte Staffel verlängert, noch bevor die zweite Staffel angelaufen ist.

Das „Game of Thrones“-Spin-Off, das von Ryan Condal und George R.R. Martin mitentwickelt wurde, erzielte bei ihrer Premiere die höchsten Zuschauerzahlen für eine Originalserie auf HBO und HBO Max und erreichte in der ersten Staffel durchschnittlich 29 Millionen Zuschauer pro Folge. Ein riesiger Meilenstein, den der Sender vorzeitig mit einer dritten Staffel feiert.

Die Serie basiert auf Martins Buch „Fire & Blood“ und erzählt die Geschichte der Targaryen-Dynastie in Westeros, etwa 200 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“. HBO lobt die herausragenden Leistungen des Teams und freut sich auf die Fortsetzung der Targaryen-Geschichte. Die Besetzung der zweiten Staffel umfasst unter anderem Matt Smith, Olivia Cooke und Emma D’Arcy.

Die zweite Staffel von „House of the Dragon“ feiert am 16. Juni 2024 Premiere.