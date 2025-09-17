House of the Dragon: Update von HBO Max-Chef zu Staffel 3

Die dritte Staffel von „House of the Dragon“ rückt näher, auch wenn sich Fans noch etwas gedulden müssen. HBO Max-Chef Casey Bloys gab ein kleines Update zum „Game of Thrones“-Spin-Off.

Mit Deadline sprach Bloys kürzlich über die kommende dritte Staffel von „House of the Dragon“, in der das Vermächtnis der Targaryens fortgesetzt wird. Die Serie würde „knapp ausserhalb des Zeitfensters für die Emmy-Nominierungen 2026 liegen“, das am 31. Mai 2026 endet.

Ein konkretes Datum zum Start gibt es bisher nicht. Mit der Premiere wären der Juni oder Juli 2026 aber wahrscheinlich. Zum Vergleich: Die zweite Staffel startete am 16. Juni letzten Jahres. Mit einer Vierten soll die Serie dann enden.

Die Produktion der dritten Staffel begann im April. Emma D'Arcy schlüpft erneut in die Rolle der Rhaenyra Targaryen. Mit Matt Smith, Olivia Cooke und Steve Toussaint sind weitere bekannte Gesichter mit an Bord.