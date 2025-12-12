Hunger Games-Comeback

Die „Hunger Games“ kehren mit den 50. Hungerspielen zurück – und zwei vertraute Gesichter feiern ein überraschendes Comeback.

Ende 2026 dürfen sich Fans auf einen neuen Film aus dem „Hunger Games“-Universum freuen. Die Geschichte spielt 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils und stellt diesmal Mentor-Legende Haymitch Abernathy in den Mittelpunkt.

Besonders spannend: Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson werden erneut als Katniss und Peeta zu sehen sein – vermutlich in Flash-Forward-Sequenzen, die die neue Story mit der bekannten Filmreihe verbinden.

Zur Handlung von „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ heisst es:

„24 Jahre vor dem ersten Film wird der junge Haymitch Abernathy ausgewählt, an den 50. Hunger Games teilzunehmen – dem Second Quarter Quell, der alle 25 Jahre mit einer besonderen Regeländerung ausgetragen wird. In diesem Jahr muss jeder Distrikt doppelt so viele Tribute ins Kapitol schicken, wo sie in der Arena bis zum Tod kämpfen müssen.“

„The Hunger Games: Sunrise on the Reaping“ startet voraussichtlich am 20. November 2026 in den Kinos.