Wie Hypnosis Zuschauer zu Co-Autoren macht

Ein Anime-Film, der nicht einfach abläuft, sondern auf eure Entscheidungen reagiert: Genau dieses Experiment wagt „HYPNOSISMIC-Division Rap Battle-Interactive Movie“.

Anime-Filme gehören längst fest zum Kinoprogramm. Dieses Projekt geht jedoch einen Schritt weiter. Der internationale Verleiher GKIDS hat gemeinsam mit Regal Theatres einen Film ins Kino gebracht, der bei jeder Vorstellung einen anderen Verlauf nehmen kann. Während der Vorführung stimmt ihr per Smartphone darüber ab, welche Rap-Battles stattfinden, welche Figuren weiterkommen und wie sich die Story verzweigt. Möglich macht das eine interaktive Polling-Technologie, die eure Votes in Echtzeit verarbeitet.

Die eigentliche Laufzeit liegt bei rund 106 Minuten, das gesamte Filmmaterial umfasst jedoch satte 328 Minuten. Mit 16 Songs, 48 möglichen Story-Pfaden und sieben unterschiedlichen Enden ist klar: Keine Vorstellung gleicht der anderen. Erzählt wird von einer Welt, in der Konflikte nicht mit Waffen, sondern mit Rap ausgetragen werden. Ein spezielles Mikrofon verstärkt Lyrics so stark, dass sie direkt auf den menschlichen Geist wirken. Sechs Crews treten im finalen Division Rap Battle gegeneinander an und ihr entscheidet, wer am Ende oben steht.