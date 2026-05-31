I Am Frankelda auf Netflix

Netflix hat einen neuen Trailer zu „I Am Frankelda“ veröffentlicht. Der Stop-Motion-Film aus Mexiko verbindet Fantasy, düstere Horror-Elemente und eine Geschichte über Kreativität, Vorstellungskraft und den Mut, die eigene Stimme zu finden.

Im Mittelpunkt steht Frankelda, eine talentierte Schriftstellerin im Mexiko des 19. Jahrhunderts. Doch ihre düsteren Geschichten stossen bei ihrem Umfeld auf wenig Anerkennung. Als sie plötzlich in ihr eigenes Unterbewusstsein gezogen wird, begegnet sie den Kreaturen, die ihrer Fantasie entsprungen sind. Gemeinsam mit Herneval, einem Prinzen, der zwischen Traum und Albtraum gefangen ist, muss sie verhindern, dass die Grenzen zwischen Fiktion und Realität endgültig verschwimmen.

„I Am Frankelda“ startet am 12. Juni exklusiv bei Netflix. Wer Stop-Motion-Animationen, fantasievolle Welten und ungewöhnliche Geschichten mit einer düsteren Note mag, dürfte den Film im Auge behalten wollen.