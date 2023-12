I Am Legend 2: Will Smith gibt Update zum Film

Der Film „I Am Legend“ erschien im Jahr 2007 und gehört zu den erfolgreichsten Filmen mit Will Smith in der Hauptrolle. Kürzlich gab dieser ein Update zum Nachfolger des Action-Sci-Fi-Films.

Im Rahmen des „Red Sea International Film Festival“ hat Will Smith unter anderem über den aktuellen Stand von „I Am Legend 2“ gesprochen. Dabei hat er verraten, dass die Fortsetzung auf dem alternativen Ende der DVD basiert, in der seine Figur überlebt hat. Auch die Zusammenarbeit mit Michael B. Jordan als Co-Star bestätigte er.

In der Zukunft wünsche sich Smith, auch als Mentor zu fungieren und sein Wissen über das Filmemachen weiterzugeben. Er betonte die Macht des Geschichtenerzählens bei der Förderung von Verbindungen und äusserte den Wunsch einer Zusammenarbeit auf globaler Ebene.