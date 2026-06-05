Ice Age nach 10 Jahren zurück

Nach mehr als zehn Jahren Pause kehrt „Ice Age“ zurück und der erste Teaser gibt einen Vorgeschmack auf das nächste Abenteuer der beliebten Urzeit-Crew.

Disney hat den ersten Teaser zu „Ice Age: Boiling Point“ veröffentlicht. Der Animationsfilm startet am 4. Februar 2027 in den Kinos und bringt Manny, Sid, Diego und Co. zurück auf die grosse Leinwand. Mit dabei ist auch Baby Scrat, der erstmals in einem Kinofilm zu sehen sein wird. Die Figur war bislang ausschliesslich aus der Disney Plus-Serie „Ice Age: Scrat Tales“ bekannt.

Zur Handlung hält sich Disney weiterhin bedeckt. Fest steht jedoch, dass die Herde in bislang unbekannte Regionen der gefährlichen „Lost World“ aufbricht. „Ice Age: Boiling Point“ markiert die Rückkehr der Reihe nach einer langen Pause und schlägt zugleich ein neues Kapitel auf: Erstmals entsteht ein „Ice Age“-Kinofilm ohne das frühere Produktionsstudio Blue Sky Studios, das 2021 geschlossen wurde. Die Produktion übernimmt nun 20th Century Animation. Ob die Reihe damit erfolgreich an ihre frühere Popularität anknüpfen kann, wird sich Anfang 2027 zeigen.