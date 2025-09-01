Ice Age 6 Boiling Point: Kinostart und erste Details zum neuen Abenteuer

Eine neue Herausforderung für die Herde

News Jasmin Peukert

Nachdem er im November 2024 angekündigt wurde, hat Disney neue Informationen zum sechsten Teil der „Ice Age“-Reihe bekannt gegeben. Der Film trägt den Titel „Ice Age: Boiling Point“ und startet am 5. Februar 2027 in den Kinos. Ein konkreter Termin für die Schweiz steht bisher aber noch aus.

Laut der offiziellen Beschreibung ist der neue Teil ein „verrücktes Abenteuer voller Dinosaurier und Lava, das Manny, Sid, Diego, Ellie, Scrat und den Rest der Herde in noch nie gesehene Winkel der tückischen Verlorenen Welt führt“.

Neben „Ice Age 6“ dürfen sich Disney-Fans in den kommenden Jahren auch auf weitere Highlights freuen, darunter „Toy Story 5“, „Tron: Ares“ und „Zoomania 2“.

Quelle: variety.com
Geek-NewsFilmeDisneyKino

Kommentare