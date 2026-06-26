Infinity Vision im Rollout

Disney führt mit „Infinity Vision“ ein neues Kinoformat ein, das kommende Marvel-Releases gezielt in Premium-Sälen sichtbar machen soll.

Mehr als 7.500 Kinos weltweit haben sich bereits um die Zertifizierung beworben, damit ihr ab dem 25. September „Avengers: Endgame Encore“ mit neuem Titel, zusätzlichen Szenen und einem überarbeiteten Intro erleben könnt. Für die Zertifizierung gelten unter anderem rund 14 Meter Bildbreite, Dolby Atmos oder 7.1 Sound sowie feste Helligkeitswerte (14 Footlambert in 2D).

Infinity Vision bündelt Premium-Large-Format-Kinos (PLF) als gemeinsame Marke. Neben IMAX, Dolby und 4DX sollen so auch weitere hochwertige Säle leichter auffindbar werden. Cinemark und Regal begrüssen den Ansatz, da ein einheitliches Label die Orientierung im PLF-Dschungel vereinfachen könnte. Ob sich das System durchsetzt, wird sich mit den kommenden Releases zeigen.