Neue Informationen zum kommenden BioShock-Film

Die Netflix-Verfilmung von „BioShock“ nimmt weiter Gestalt an: Bestätigt ist nun, dass sich der Film direkt am ersten Spiel orientiert.

Das 2007 erschienene Original gilt als eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Mit einer Wertung von 96 Punkten auf Metacritic zählt es bis heute zu den absoluten „Must-Plays“.

Produzent Roy Lee erteilte damit Spekulationen eine Absage, die Adaption könne eine eigenständige Geschichte im „BioShock“-Universum erzählen. Für die Regie zeichnet Francis Lawrence verantwortlich, bekannt durch „The Hunger Games“.

Die Verfilmung wurde bereits 2022 angekündigt, doch seither blieb es lange still um das Projekt. Details zu Cast und Starttermin stehen weiterhin aus – dennoch könnte der Film das nächste grosse Highlight im Netflix-Portfolio werden.