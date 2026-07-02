Internet-Sensation Siren Head kommt ins Kino

Das fiktive Horror-Phänomen „Siren Head“, das durch das Internet bekannt wurde, wird verfilmt. Warner Bros. hat sich die Filmrechte gesichert und setzt dabei auf erfahrene Köpfe aus dem Horror-Genre.

Nach einem Bieterwettstreit zwischen mehreren grossen Filmstudios konnte sich Warner Bros. die Rechte an „Siren Head“ sichern. Die Horrorfigur des kanadischen Künstlers Trevor Henderson entstand 2018 als Illustration und entwickelte sich innerhalb kurzer Zeit zu einem viralen Internetphänomen.

Der Deal unterstreicht einen Trend, der sich in Hollywood zunehmend abzeichnet: Statt ausschliesslich auf Comics oder Buchvorlagen zu setzen, greifen Studios immer häufiger auf erfolgreiche Internet-Phänomene zurück. Zusätzlichen Rückenwind erhielt diese Entwicklung durch den Kinoerfolg von „Backrooms“, der zeigte, dass virale Horror-Mythen auch auf der grossen Leinwand ein Publikum finden können.