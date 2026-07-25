It Ends: Neuer Horror-Thriller schickt vier Freunde auf eine endlose Strasse

Vier College-Absolventen, eine Nachtfahrt und eine scheinbar endlose Landstrasse: Der Trailer zu „It Ends“ zeigt einen Horrortrip, bei dem die grösste Bedrohung möglicherweise nicht von aussen kommt.

Der von NEON veröffentlichte Trailer erzählt die Geschichte von vier Freunden, deren Pläne nach dem College durch einen falschen Abzweig aus der Bahn geraten. Auf einer abgelegenen Strasse landen sie plötzlich in einer scheinbaren Endlosschleife. Kilometer um Kilometer bleibt die Umgebung gleich, während die Unsicherheit und der Druck innerhalb der Gruppe wachsen.

Für Regisseur Alexander Ullom ist „It Ends“ das erste eigene Projekt als Autor und Filmemacher. Trotzdem macht der Nachwuchs-Regisseur bereits auf sich aufmerksam und wurde unter anderem für das kommende Projekt „4 X 4: The Event“ verpflichtet. Der Film soll Elemente aus Battle-Royale-Szenarien mit einem intensiven Psychothriller verbinden.

„It Ends“ startet voraussichtlich Ende August in den Kinos.