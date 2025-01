IT: Welcome to Derry-Serie erscheint in drei Teilen

HBOs „IT: Welcome to Derry“ zählt zu den vielversprechendsten Serienprojekten des Jahres 2025. Die Prequel-Serie wird in drei Staffeln unterteilt, von denen jede ein anderes katastrophales Ereignis in der düsteren Stadt Derry beleuchtet.

Stephen Kings Roman sowie die Verfilmungen von „ES“ haben längst Kultstatus unter Horror-Fans erreicht. Die Serie soll nun an diesen Erfolg anknüpfen und das Universum von Pennywise weiter vertiefen. In einem Interview mit Radio TU gab Schöpfer Andy Muschietti spannende Einblicke in die Handlung und die einzigartige Struktur der neuen Serie:

„Es ist eine Geschichte, die auf den Zwischenspielen des Buches basiert. Die Zwischenspiele sind im Grunde Kapitel, die Mike Hanlons Forschung widerspiegeln. Sie sind Fragmente seiner Forschung. 27 Jahre lang versucht der Typ herauszufinden, was ES ist, was es getan hat, wer es getan hat, wer es gesehen hat und all das.“ „Es gibt einen Grund, warum die Geschichte rückwärts erzählt wird. Die erste Staffel spielt im Jahr 1962, die zweite im Jahr 1935 und die dritte im Jahr 1908.“

Die Namen der einzelnen Staffeln tragen die Namen „The Black Spot“, „The Bradley Gang“ und „The Explosion of the Kitchener Ironworks“.