James Cameron kündigt sein nächstes Projekt an

James Cameron hat sein nächstes Filmprojekt angekündigt. Der Regisseur gönnt sich kaum eine Pause und widmet sich künftig der Adaption eines Fantasy-Romans.

Camerons nächstes Projekt wird nach „Avatar: Fire and Ash“ eine Adaption des neuen Romans „The Devils“ von Joe Abercrombie sein. „The Devils“ erschien im Mai 2025 und ist der Auftakt einer neuen Trilogie. Die Geschichte spielt in einer düsteren, alternativen Welt in Europa, das von Monstern und fleischfressenden Elfen bedroht wird.

Autor Django Wexler beschreibt das Buch als „spannend, witzig, gnadenlos“. Für Geschichtsbegeisterte sollen wohl „das fantastisch-historische Setting lieben, das vor brillanten kleinen Details nur so überquillt.“

In seiner Ankündigung äusserte Cameron seine langjährige Begeisterung für Abercrombies Werke – Fans können sich also auf ein neues Meisterwerk einstellen.