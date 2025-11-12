In Japan eröffnet der erste Pokémon-Themenpark

Erste Tickets zu haben

Nach dem „Ghibli Park“ und der „Super Nintendo World“ bekommt nun auch die Marke „Pokémon“ ihren eigenen Themenpark. Anfang 2026 eröffnet in Tokio der „PokéPark“ – ein Freizeitpark mit über 600 Pokémon.

Ein auf dem offiziellen X-Account veröffentlichtes Video zeigt erste Eindrücke und erweckt den „PokéPark“ zum Leben. Der Park wird in zwei Bereiche unterteilt: den „Pokémon-Wald“ und Sedge Town.

Im Pokémon-Wald können Besucher auf einem abwechslungsreichen Pfad zahlreiche Pokémon-Statuen entdecken. Sedge Town hingegen bietet verschiedene Fahrgeschäfte, ein „Pokémon Center“ mit exklusivem Merchandise, einen Mart mit parkexklusiven Snacks und Getränken sowie eine Bühne für Live-Shows.

Der „PokéPark“ öffnet am 5. Februar 2026 seine Tore. Erste Tickets werden ab dem 21. November 2025 per Losverfahren vergeben.

