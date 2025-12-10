Jason Voorhees kommt zurück

Lange Zeit war es still um „Freitag der 13.“, doch nach Jahren des Stillstands soll die legendäre Horrorfilmreihe nun endlich mit einem neuen Kinofilm zurückkehren.

Regisseur Mike P. Nelson hat offiziell bestätigt, dass sich ein neuer Film rund um Jason Voorhees in Entwicklung befindet. Ziel ist es, frischen Wind in das traditionsreiche Franchise zu bringen.

Nelson kritisiert, dass viele etablierte Marken inzwischen zu vorsichtig agieren, und setzt stattdessen auf Experimentierfreude. Wer seinen Film „Sweet Revenge“ kennt, weiss, was das bedeutet: ein moderner, kompromissloser Stil mit klarer Handschrift. Die Chancen stehen also gut, dass Fans einen würdigen neuen „Freitag der 13.“-Film erwarten dürfen. Einen Starttermin gibt es allerdings noch nicht – das Projekt befindet sich derzeit in einer sehr frühen Entwicklungsphase.