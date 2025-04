Jenna Ortega kehrt als Wednesday zurück

Jenna Ortega schlüpft erneut in ihre ikonische Rolle der Wednesday Addams. Netflix hat nicht nur den ersten Trailer veröffentlicht, sondern auch die Starttermine der heiss ersehnten zweiten Staffel verraten.

Seit dem Ende der ersten Staffel Ende 2022 warten Fans gespannt auf Nachschub von „Wednesday“. Jetzt ist es bald so weit: Netflix hat offiziell den Countdown eingeläutet.

Die zweite Staffel erscheint in zwei Teilen – Teil 1 startet am 6. August, Teil 2 folgt am 3. September 2025.

Neben Jenna Ortega als Wednesday sind auch Emma Myers als Enid Sinclair, Hunter Doohan als Tyler Galpin und weitere bekannte Gesichter wieder mit dabei. Gleichzeitig dürfen sich Fans auf spannende neue Charaktere freuen.