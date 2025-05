Jenna Ortega schwärmt von Wednesday Staffel 2

Fans der erfolgreichen Netflix-Serie „Wednesday“ müssen sich weiterhin etwas gedulden, doch das Warten hat bald ein Ende: Die zweite Staffel steht in den Startlöchern. Schauspielerin Jenna Ortega verspricht bereits jetzt, dass sich das lange Warten lohnen wird.

Fast drei Jahre nach dem Start der ersten Staffel sprach Ortega kürzlich in einem Interview mit Harper’s Bazaar über ihre Arbeit an der Fortsetzung – und ihre neue Rolle hinter den Kulissen.

Inzwischen ist sie nicht mehr nur als Hauptdarstellerin vor der Kamera aktiv, sondern auch hinter den Kulissen eingebunden. Sie nehme an kreativen Meetings teil und lerne viel über den Produktionsprozess: „Ich finde mich in dieser neuen Rolle noch zurecht“, sagt Ortega.

Zur zweiten Staffel hat sie eine klare Meinung: „Staffel 2 ist grösser, gewagter, blutiger und ein wenig düsterer – aber gleichzeitig auf die beste Art und Weise alberner.“

Die zweite Staffel von „Wednesday“ erscheint in zwei Teilen: Teil 1 startet am 6. August auf Netflix, Teil 2 folgt am 3. September.