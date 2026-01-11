Jujutsu Kaisen Season 3 gestartet

Die dritte Staffel von „Jujutsu Kaisen“ ist da. TOHO Animation fackelt nicht lange und veröffentlicht zur Freude der Fans die Videos für Opening und Ending.
Fans können sich bei der Culling Game Arc auf eine neue Etappe voller Action, Strategie und mystischer Kämpfe freuen. Die Story setzt direkt nach dem Shibuya Incident aus Staffel 2 ein: Yuji, Megumi und Co. müssen Tsumiki Fushiguo vor dem Culling Game retten, Satoru Gojo aus dem Prison Realm befreien und Tengen vor Kenjaku schützen.
In der Beschreibung heisst es:
„Yuji Itadori ist ein Junge mit enormer körperlicher Kraft, der jedoch ein ganz normales Highschool-Leben führt. Eines Tages rettet er einen Klassenkameraden, der von einem Fluch angegriffen wurde, indem er den Finger von Ryomen Sukuna isst und den Fluch damit in seine eigene Seele aufnimmt. Von da an teilt er sich einen Körper mit Ryomen Sukuna. Unter der Anleitung des mächtigsten Zauberers, Satoru Gojo, wird Itadori in die Tokyo Jujutsu High School aufgenommen, eine Organisation, die gegen Flüche kämpft ... und so beginnt die heldenhafte Geschichte eines Jungen, der selbst zu einem Fluch wurde, um einen Fluch zu bannen – ein Leben, aus dem es kein Zurück mehr gibt.“