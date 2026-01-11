Jujutsu Kaisen Season 3 gestartet

Die dritte Staffel von „Jujutsu Kaisen“ ist da. TOHO Animation fackelt nicht lange und veröffentlicht zur Freude der Fans die Videos für Opening und Ending.

Fans können sich bei der Culling Game Arc auf eine neue Etappe voller Action, Strategie und mystischer Kämpfe freuen. Die Story setzt direkt nach dem Shibuya Incident aus Staffel 2 ein: Yuji, Megumi und Co. müssen Tsumiki Fushiguo vor dem Culling Game retten, Satoru Gojo aus dem Prison Realm befreien und Tengen vor Kenjaku schützen.

In der Beschreibung heisst es: