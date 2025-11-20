Jumanji kehrt zurück

„Jumanji“ ist zurück – und Fans dürfen sich jetzt über den ersten echten Blick auf die zurückkehrenden Charaktere freuen.

Die Dreharbeiten in Los Angeles laufen bereits auf Hochtouren. In rund einem Jahr soll der nächste Teil der modernen „Jumanji“-Reihe mit Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan in die Kinos kommen.

Nach dem Finale des letzten Films, in dem Kreaturen aus dem Spiel in die echte Welt gelangten, fragten sich viele, wie die Geschichte weitergeht. Während die bisherigen Filme erforschten, wie die Persönlichkeiten der Spieler in ihre Avatare übergehen, könnte eine Umkehr dieses Konzepts nun für frische, überraschende Wendungen sorgen – besonders wenn das Spiel erneut mit der Realität kollidiert.

„Jumanji 3“ soll im Dezember 2026 seine Kino-Premiere feiern.