In Jumanji: Open World verlässt das Chaos den Dschungel

„Jumanji“ geht in die nächste Runde: Dieses Mal verlassen die bekannten Spielfiguren ihre digitale Welt und sorgen mitten im echten Leben für jede Menge Chaos.

Sony hat den ersten Trailer zu „Jumanji: Open World“ veröffentlicht. Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan kehren in ihre bekannten Rollen zurück. Anders als in den bisherigen Filmen landen diesmal nicht die Menschen im Spiel, sondern die Videospielcharaktere selbst müssen sich in der Realität zurechtfinden.

Hinter „Jumanji: Open World“ steht erneut Regisseur Jake Kasdan, der gemeinsam mit Jeff Pinkner und Scott Rosenberg auch am Drehbuch gearbeitet hat. Der Kinostart am 23. Dezember bringt den Film allerdings direkt in Konkurrenz zu grossen Blockbustern: Nur rund eine Woche zuvor starten „Dune: Part Three“ und „Avengers: Doomsday“ – ein Weihnachtsduell, das für Kinofans interessant werden könnte.