Jurassic World bekommt einen vierten Teil

Universal Pictures lässt die „Jurassic“-Marke mit einer neuen Fortsetzung wieder aufleben und hat sich Star-Schauspielerin Scarlett Johansson mit an Bord geholt.

Nach dem Erfolg der „Jurassic World“-Trilogie, die mit „Jurassic World: Fallen Kingdom“ und „Jurassic World: Dominion“ vorläufig endete, entwickelt das Studio einen neuen Teil.

Scarlett Johansson hat ihre Rolle in der noch unbetitelten Fortsetzung, die vorläufig „Jurassic World 4“ heissen soll, bestätigt und ihre Begeisterung als langjähriger Fan der Originalfilme zum Ausdruck gebracht:

„Das Drehbuch ist so unglaublich. David Koepp hat es geschrieben. Er ist nach 30 Jahren zurückgekehrt, um das Drehbuch zu schreiben. Er ist so leidenschaftlich bei der Sache, das ist einfach grossartig“, so die Schauspielerin.