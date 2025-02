Jurassic World Rebirth: Neuer Trailer zum Super Bowl

Im Rahmen des „Super Bowls“ können wir uns jährlich auf besondere und spektakuläre Trailer und Clips freuen. Dieses Jahr geht es unter anderem urzeitlich zu, so erschein ein neues Video zu „Jurassic World Rebirth“.

Scarlett Johansson und Jonathan Bailey spielen die Hauptrollen im kommenden „Jurassic World“-Film von Universal Pictures. In der Beschreibung des Streifens heisst es:

„Die Ökologie des Planeten hat sich für Dinosaurier als weitgehend ungastlich erwiesen. Die verbliebenen Dinosaurier leben in isolierten äquatorialen Umgebungen mit einem Klima, das dem ähnelt, in dem sie einst gediehen sind. Die drei kolossalsten Kreaturen in dieser tropischen Biosphäre besitzen den Schlüssel zu einem Medikament, das der Menschheit auf wundersame Weise lebensrettende Vorteile bringen wird.“