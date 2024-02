K-Content bei Netflix: Eine Vorschau für 2024

Südkorea ist längst nicht mehr nur für K-Pop berühmt, auch Serien, Shows und Filme sind sehr erfolgreich, so gilt „Squid Game“ beispielsweise als die erfolgreichste nicht englischsprachige Serie bei Netflix. Was Netflix für 2024 im Ärmel hat, präsentiert die Plattform in einem Video.

Auch im Jahr 2024 erscheint bei Netflix K-Content, darunter die „mit Spannung erwartete Fortsetzung von Squid Game bis hin zu einer Reihe von neuen Serien, Filmen und Dokumentationen“, so Netflix.

Auf dem Programm stehen aber auch neue Staffeln von beliebten Serien wie „Gyeongseong Creature“, „Hellbound“ und „Sweet Home“ sowie Show-Hits wie „Physical: 100“ und „Single's Inferno“.

Das Programm umfasst verschiedene Genres, von actiongeladenen Thrillern über gefühlvolle Dramen bis hin zu komödiantischen Werken.