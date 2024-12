Karate Kid kehrt zurück ins Kino

„Karate Kid: Legends“ markiert die Rückkehr des Franchise auf die grosse Leinwand. Ein Trailer erlaubt nun einen ersten Blick auf den Film, auf den Fans sich Mitte des Jahres 2025 freuen können.

Der kommende Film vereint Daniel LaRusso (Ralph Macchio) und Mr. Han (Jackie Chan), um gemeinsam Li Fong (Ben Wang) zu trainieren. Mit zahlreichen Problemen konfrontiert, die sein Leben in New York mit sich bringen, führt ihn sein Weg zu einem grossen Kampfsport-Wettbewerb.

In der offiziellen Synopsis heisst es:

„In Karate Kid: Legends wird das Kung-Fu-Wunderkind Li Fong nach einer Familientragödie aus seinem Zuhause in Peking gerissen und gezwungen, mit seiner Mutter (gespielt von Ming-Na Wen) nach New York City zu ziehen. Li hat Mühe, seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, während er versucht, sich in seine neue Klasse einzufügen, und obwohl er nicht kämpfen will, scheint ihn der Ärger überall zu finden. Als ein neuer Freund seine Hilfe braucht, nimmt Li an einem Karate-Wettbewerb teil – aber seine Fähigkeiten allein reichen nicht aus. Lis Kung-Fu-Lehrer Mr. Han bittet den ursprünglichen Karate Kid Daniel LaRusso um Hilfe. Li lernt eine neue Art zu kämpfen, indem er ihre beiden Stile für den ultimativen Kampfkunst-Showdown zu einem einzigen Stil verschmilzt.“