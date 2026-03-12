Kate Winslet reist nach Mittelerde

Nach grossen Rollen, etwa als Rose DeWitt Bukater in „Titanic“, kehrt Kate Winslet nun auf die grosse Fantasy-Bühne zurück und taucht bald in die Welt von J.R.R. Tolkien ein.

Winslet übernimmt die weibliche Hauptrolle im kommenden „Der Herr der Ringe“-Film „The Hunt for Gollum“. Im Mittelpunkt steht eine geheime Mission von Aragorn und Gandalf: Sie versuchen, Gollum aufzuspüren, bevor dieser Sauron den Aufenthaltsort des Einen Rings verraten kann. Die Geschichte spielt zwischen „Der Hobbit“ und „Die Gefährten“. Ein grosser Teil der Story basiert auf Randnotizen aus Tolkiens Werken, Material, das bisher vor allem eingefleischte Fans kennen.

Der Kinostart ist für Dezember 2027 geplant. Bis dahin bleibt genug Zeit für einen erneuten Mittelerde-Marathon.