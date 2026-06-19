Kiki's kleiner Lieferservice bekommt Zuwachs

Zum 40. Jubiläum der Hexe Kiki bekommt die Marke erstmals eine Live-Action-Serie spendiert.

Gemeinsam mit dem britischen Produktionshaus Wheel in Motion arbeiten Kadokawa und BBC Studios an einer Realverfilmung zu „Kiki's kleiner Lieferservice“. Geplant sind zehn halbstündige Episoden, die sich vor allem an der ersten Romanvorlage orientieren.

Im Mittelpunkt der Serie steht die 13-jährige Hexe Kiki, die ihr Zuhause verlässt, um in der Hafenstadt Koriko auf eigenen Beinen zu stehen. Dort gründet sie einen Lieferservice auf ihrem Besen und knüpft neue Freundschaften.

Viele dürften die Geschichte vor allem durch den Anime von Studio Ghibli und Regisseur Hayao Miyazaki kennen. Der Film aus dem Jahr 1989 machte Kiki weit über Japan hinaus bekannt und gilt bis heute als wichtiger Meilenstein des Studios. Ob die neue Serie den Zauber der Vorlage einfangen kann, wird sich zeigen.