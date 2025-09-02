Kinostart von Mortal Kombat II verschoben

Ursprünglich war die Veröffentlichung von „Mortal Kombat II“ für Oktober 2025 geplant, doch nun wurde der Termin um mehrere Monate nach hinten verschoben.

Die Fortsetzung von Warner Bros. „Mortal Kombat“ legt damit einen deutlichen Schritt zurück: Statt wie vorgesehen am 24. Oktober 2025 in die Kinos zu kommen, startet der Film nun am 15. Mai 2026. Dieser neue Termin sorgt unter anderem dafür, dass sich der Film zumindest vorerst nicht mit hochkarätigen Blockbuster-Starts wie „Tron: Ares“ oder „Predator: Badlands“ messen muss.

„Mortal Kombat II“ basiert erneut auf der ikonischen Kampfspielreihe aus den 1990er Jahren und setzt die Handlung des 2021 erschienenen Vorgängers fort. Wieder führt Simon McQuoid Regie, was Kontinuität in Ton und Stil verspricht. Zum Cast gehören bekannte Namen wie Karl Urban, Adeline Rudolph, Lewis Tan und Tadanobu Asano, ergänzt durch weitere Darstellerinnen und Darsteller, die das Ensemble verstärken.