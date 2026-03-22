Kirsten Dunst wird Teil des Minecraft Movie-Sequels

Kirsten Dunst steigt ins „Minecraft“-Universum ein. Für die Fortsetzung des „Minecraft Movie“ übernimmt sie die Rolle von Alex und stösst damit zu Stars wie Jason Momoa, Jack Black, Danielle Brooks, Matt Berry und Jennifer Coolidge.

Die Handlung wird noch geheim gehalten, aber klar ist: Alex und die bekannten Figuren aus dem ersten Film tauchen erneut in die kubische Welt voller Kreativität, Monster und überraschender Quests ein.

Der erste Film legte mit rund 163 Millionen Dollar in den USA und fast einer Milliarde weltweit einen starken Start hin, die Erwartungen sind hoch. Regisseur Jared Hess kehrt zurück, das Drehbuch stammt erneut von ihm und Chris Galletta.

Der Kinostart ist für den 23. Juli 2027 geplant.