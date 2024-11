Die kleine Meerjungfrau: Kann die Story auch als Horrorfilm überzeugen?

Die Geschichte von Die kleine Meerjungfrau muss nicht immer ein romantisches oder tragisches Märchen sein. Lionsgate möchte mit einem Trailer beweisen, dass die Story auch als Horrorfilm überzeugen kann.

Im Film stösst der Archäologe Dr. Eric Prince auf einer Karibikinsel auf Beweise für eine uralte Zivilisation. Dort begegnet er der mysteriösen Aurora Bey, deren Auftauchen mit merkwürdigen Meerjungfrau-Sichtungen und mysteriösen Verschwinden zusammenhängt. Die offizielle Beschreibung verrät:

„Schönheit ist sowohl trügerisch als auch gefährlich in dieser düster-faszinierenden Variante von Hans Christian Andersens klassischer Geschichte. Nachdem der Archäologe Dr. Eric Prince und seine Studenten in den Tiefen der Karibik einen alten heidnischen Tempel entdeckt haben, verliebt sich Eric in eine geheimnisvolle Frau, die einer Meerjungfrau ähnelt, der er und sein Team auf See begegnet sind. Während sich ihre Beziehung intensiviert, führt sie Eric tiefer in ihre böse Unterwasserwelt, bis er sich zwischen wahrer Liebe und der Zerstörung der gesamten Menschheit entscheiden muss.“